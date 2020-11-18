Курьез произошел на утреннем шоу Good Morning Britain.

Телеведущий выругался на съемочную группу в прямом эфире. Инцидент произошел в рамках британского утреннего шоу Good Morning Britain. Журналист Пирс Морган показал свое недовольство после того, как создатели программы включили музыку до того, как он успел закончить свою речь. Он говорил о том, как следует правильно называть рыбаков на английском языке - fisherman или fisherpeople.

Что это за музыка в стиле "Оскар", которую они используют, чтобы заглушить нас? Мы не на "Оскаре" Пирс Морган, ведущий

После этой фразы музыка стала громче. Морган добавил, что создателям шоу не удастся избавиться от него таким образом. Так как музыка не переставала играть, ведущий сказал своим коллегам "заткнуться". Его соведущая по имени Сюзанна Рид посмеялась над реакцией Моргана, а после программа ушла на рекламу.

Прохожие облизали журналистку в прямом эфире и спустили штаны перед камерой.

Видео: Youtube/Good Morning Britain