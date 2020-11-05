Ли Стил дважды за репортаж стала жертвой шутников.

Прохожие облизали журналистку в прямом эфире и спустили штаны перед камерой. Ролик размещен на YouTube-канале Short Videos. Известно, что инцидент произошел с австралийской ведущей Ли Стил во время репортажа с ипподрома Аскот в городе Перт. За ее спиной находилась толпа, наблюдавшая за скачками. Одна из женщин подбежала к журналистке, чтобы лизнуть ту в ухо. От неожиданности Стил вскрикнула, но продолжила работу.

Спустя некоторое время на заднем плане показался молодой человек, который резко опустил штаны. Он показал в камеру голые ягодицы. Оператор постарался максимально быстро приблизить лицо ведущей, чтобы зрители не увидели неожиданный перфоманс.

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Видео: Youtube/Short Videos