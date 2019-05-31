Капитальный ремонт-2019: действия Фонда капремонта возьмут на контроль

За действиями подрядных организаций и качеством оказываемых услуг будут следить чиновники администрации, депутаты и инициативные группы горожан.

В Выборге продолжается капитальный ремонт домов-памятников. Это второй год, когда в городе реализуется крупная программа Фонда капитального ремонта по реконструкции и реставрации исторических зданий. Результаты "первого сезона" не удовлетворили многих горожан, а также местных чиновников и депутатов. Теперь действия Фонда капремонта Ленинградской области и подрядных организаций находятся на особом контроле. За ремонтными работами следят сотрудники администрации Выборгского района, депутаты МО "Город Выборг" и инициативные группы граждан. Специально для Piter.TV ситуацию прокомментировала Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг".

Я как депутат отслеживаю работы по капитальному ремонту на домах в своем округе. Очень много вопросов и обращений от населения, мы вместе с гражданами, спасибо им за неравнодушие, активно работаем в этом направлении. В проверках участвуют и инициативные жители домов, находящихся в состоянии ремонта. Мы находимся в постоянном общении с администрацией и Фондом капремонта. Так как ответственность за все результаты несет именно фонд. У нас удается находить понимание и диалог. Подрядные организации тоже отвечают на наши запросы, устраняют нарушения под нашим контролем. На будущее хочется надеяться, что Фонд капремонта будет особенно внимательно и осторожно подходить к отбору подрядных организаций. Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг"

Отметим, что в этом году областной фонд запланировал отремонтировать фасады, кровли и фундаменты 9 жилых домов Выборга. Среди них - 5 новых адресов и 4 объекта, недоделанных в прошлом году.

Новые адреса: Рыбный пер., 4а - ремонт кровли; подрядчик: ООО "ГТ СВ"; пр. Ленина, 10/12 – фасад; подрядчик: ООО "Астмал Групп"; ул. Сторожевая Башня, 18 - фундамент, кровля и фасад; подрядчик: ООО "Интех Констракшн"; ул. Крепостная, 1 - фундамент, кровля и фасад; подрядчик: ООО "Неолик".

Отбор подрядных организаций произведен Фондом капитального ремонта в апреле текущего года. Завершаются контрактные процедуры, после чего все исполнители выйдут на объекты.

Видео: Piter.TV