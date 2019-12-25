Талибы* обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Боевики предупредили Душанбе, что "на каждое действие есть противодействие".

Исполняющий обязанности заместителя главы сформированного движением "Талибан"* кабинета министров Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела государства. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала Al-Jazeera.

Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие. Абдул Гани Барадар, представитель "Талибана"*

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

Ранее мы сообщали, что талибы* приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях.

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