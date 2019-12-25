Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях. Такое заявление перед общественностью сделал исполняющий обязанности мэра города Молави. Речь Хамдуллы Номани опубликована журналистами арабского телеканала AL Arabiya в Twitter-аккаунте. Известно, что ограничения коснутся тех, кто работает в системе городского хозяйства Кабула. Женщин призвали оставаться дома и не выходить на рабочие места. Номани заметил, что работы не лишатся и те женщины, которых нельзя заменить мужчинами в областях электроэнергетики и строительства.
Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя.
Хамдулла Номани, и.о. мэра Молави
В настоящее время в городском хозяйстве трудоустроены порядка 2,9 тысяч человек. Около 27% женщин находятся на административных позициях, а также работают в строительной и инженерной сферах. Им поручено не выходить на улицу до момента нормализации обстановки в Афганистане. При этом зарплата сотрудницам будет выплачиваться.
Путин: "талибов нельзя назвать репрезентативным , но работать с ним нужно".
Фото: Pixabay.com
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