Хамдулла Номани рассказал о том, что женщины Афганистана должны оставаться дома, пока не нормализуется обстановка.

Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях. Такое заявление перед общественностью сделал исполняющий обязанности мэра города Молави. Речь Хамдуллы Номани опубликована журналистами арабского телеканала AL Arabiya в Twitter-аккаунте. Известно, что ограничения коснутся тех, кто работает в системе городского хозяйства Кабула. Женщин призвали оставаться дома и не выходить на рабочие места. Номани заметил, что работы не лишатся и те женщины, которых нельзя заменить мужчинами в областях электроэнергетики и строительства.

Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя. Хамдулла Номани, и.о. мэра Молави

В настоящее время в городском хозяйстве трудоустроены порядка 2,9 тысяч человек. Около 27% женщин находятся на административных позициях, а также работают в строительной и инженерной сферах. Им поручено не выходить на улицу до момента нормализации обстановки в Афганистане. При этом зарплата сотрудницам будет выплачиваться.

Путин: "талибов нельзя назвать репрезентативным , но работать с ним нужно".

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