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Суточная смертность от коронавируса в России повторила рекорд
Сегодня, 12:02
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Суточная смертность от коронавируса в России повторила рекорд

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Общее число зараженных превысило 6,1 млн

За сутки в России от коронавирусной инфекции скончалось 799 человек — это повторение рекорда, который ранее был зафиксирован 16 июля. 

Всего по данным оперштаба за сутки COVID-19 обнаружили у  23 947 россиян. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в в Москве (3376) и Московской области (2096), а также в Санкт-Петербурге (1937), Нижегородской области (533) и Свердловской области (488).

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 6 102 469 человек. Количество умерших выросло до 153 095. 

Фото: Mulyadi / Pexels 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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