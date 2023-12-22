Супруг экс-главы "Новой Голландии" Николай Конашенок* внесен в перечень экстремистов

Напомним, Шатуновская, занимавшая пост 13 лет, уволилась после высказываний своего супруга о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

В перечень террористов и экстремистов 17 апреля Росфинмониторинг внес супруга экс-главы "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской Николая Конашенка*. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, Шатуновская, занимавшая пост 13 лет, уволилась после высказываний своего супруга о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". По этой же причине Конашенка* задержали в аэропорту Пулково 25 марта: по данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, его посты содержали высказывания с признаками экстремизма.

Уже 27 марта Конашенка* отправили в СИЗО до 25 мая. Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге возбудили уголовное дело о превышении полномочий полицейскими.

Фото: Piter.TV

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.