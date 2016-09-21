В России 19 миллионов сайтов могут заблокировать за экстремизм и терроризм

Все потому, что в Минкомсвязи разработали расплывчатый законопроект о досудебных блокировках.

Новый законопроект Минкомсвязи о досудебных блокировках сайтов может привести к падению интернета в России. Согласно ему, 19 миллионов российских сайтов могут заблокировать за экстремизм и терроризм. Об этом сообщает "Коммерсант".

В экспертном совете при правительстве призвали Минкомсвязи доработать проект и исключить из него все "неопределенные понятия". По словам специалистов, такие определения как "обоснование" и "оправдание" экстремизма могут не выдержать критики из-за двусмысленного и абстрактного характера. Это неизбежно приведет к массовой блокировке сайтов. Кроме того, под новый закон попадают и школьные учебники по праву и криминологии, которые рассказывают об экстремистской и террористической деятельности.

Ранее мы писали, что Минкомсвязи хочет отказаться от бумажных свидетельств о рождении.

Фото: pixabay.com