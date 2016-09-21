Минкомсвязи хочет отказаться от бумажных свидетельств о рождении

В цифровую сферу предлагают перевести и процедуру начисления материнского капитала.

В скором времени бумажное свидетельство о рождении ребенка может заменить электронное. По крайней мере, представители Минкомсвязи уже предложили этот проект на рассмотрение совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова.

Глава ведомства заявляет, что электронное свидетельство сможет полностью заменить бумажное и сделать из него "никому не нужный артефакт". Он предлагает, вносить в базу данных информацию о рождении ребенка, сразу же после его появления на свет.

Кроме того, Носков хочет перевести в цифровую сферу и процедуру начисления материнского капитала. Как только в базе появляется запись о рождении малыша — на банковскую карту родителей сразу же поступает полная сумма господдержки.

Ранее мы писали, что с 1 января 2020 года трудовые книжки станут электронными.

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