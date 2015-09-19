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Жители Ленобласти могут воспользоваться электронной регистрацией рождения ребёнка
Сегодня, 16:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жители Ленобласти могут воспользоваться электронной регистрацией рождения ребёнка

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Для этого в роддоме с согласия матери оформляется электронный медицинский документ о рождении ребенка, который поступит в её личный кабинет на Госуслугах.

Жители Ленинградской области могут воспользоваться новым сервисом портала Госуслуг – электронной регистрацией рождения. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Для этого в роддоме с согласия матери оформляется электронный медицинский документ о рождении ребенка, который поступит в её личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление в личном кабинете, мать переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Если ребенок родился в браке, отец также согласовывает на Госуслугах имя ребенка.

Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись. При этом у матери ребёнка сохраняется возможность не оформлять электронный медицинский документ о рождении, ей предоставят его на бумажном носителе.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: госуслуги, свидетельство о рождении
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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