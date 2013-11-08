Стоимость морских перевозок возросла из-за ЧП в Суэцком канале

Ущерб оценили в 10 миллиардов долларов.

Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом, который сел на мель, сообщают в Bloomberg.

На сегодняшний день "в пробке" задерживаются грузы и нефтепродукты на сумму свыше 10 миллиардов долларов. Но назвать точный ущерб мировой экономике пока рано, пишет издание.

Так, например, стоимость доставки из Китая в Европу стандартного сухогрузного контейнера составляет около восьми тысяч долларов, что в четыре раза выше прошлогодней цены за аналогичный период.

При блокировке Суэцкого канала на несколько недель нефтяные танкеры из стран Ближнего Востока могут быть направлены по альтернативному маршруту - вокруг мыса Доброй Надежды. Агентство оценивает рост таки поставок минимум на 300 тысяч долларов за доплату в лишние 9,65 тысяч километров.

Напомним, российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе.

Фото: TG / Life Shot



