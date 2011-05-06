Никто из членов экипажа не пострадал.

Российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе. Об этом сообщили журналисты местной телерадиокомпании NRK. По данным источника, судно "Мелкарт" с длиной в 53 метра опрокинулся вблизи причала судоремонтной верфи "Кимек".

В настоящее время уточняется, что никто из 26 членов экипажа не пострадал. В момент инцидента на борту находилось восемь человек. Траулер опрокинулся на бок на небольшой глубине. Сейчас часть корпуса судна торчит из воды. Местные власти не прокомментировали данные о возможном загрязнении акватории. Журналисты обнаружили вокруг судна плавающий мусор.

В СМИ добавили, что "Мелкарт" находился на ремонте. В ближайшее время он должен был отправиться на промысел.

Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале.

Видео: Telegram / True Chp