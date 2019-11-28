Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Известный скульптор задолжал крупную сумму из-за долгов по аренде земли в столице.

Поставлена точка в затянувшемся споре между московским департаментом городского имущества и известным скульптором, художником Зурабом Церетели. Арбитражный суд Москвы обязал 85-летнего автора памятника Петру I и других известных композиций, выплатить государству 28 миллионов 986 тысяч рублей. Это размер неустойки, вызванной несвоевременной оплаты аренды земли на Авиамоторной улице в Москве - здесь Зураб Церетели с 2003 года арендует участок площадью в 27 га.

Изначально департамент подавал иск на 55 млн рублей прямого долга, а также на неустойку в размере 33.5 млн рублей. Через несколько месяцев Церетели погасил долг, но истец продолжил споры из-за пеней и неустойки. После долгих перерасчетов и повторных экспертиз, чиновники заявили о 69 млн рублей задолженности по неустойке. Долгие тяжбы привели к компромиссной сумме в 29 млн рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей из решение Арбитражного суда Москвы

Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

Видео: 1VMOSKVE, YouTube