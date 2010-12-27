Суд продлил арест антифашисту Виктору Филинкову

В Петербурге антифашисту Виктору Филинкову продлили арест, несмотря на пытки ФСБ.

В Дзержинском районном суде продлили арест 23-летнему Виктору Филинкову. Молодой человек подозревается в том, что он состоит в сообществе террористической направленности “Сеть”. Он пробудет в заключении до 22 июня.

Напомним, что юноша был пойман оперативниками 23 января в аэропорту “Пулково”. Его забрали спецслужбы. Позже подозреваемый пожаловался на то, что сотрудники ведомства пытали его электрошокером. Следственный комитет установил правдивость рассказа пострадавшего. Наличие ожогов на теле Филинкова подтвердили члены наблюдательной комиссии. Представители ФСБ заявили о необходимости данной меры. По их версии, задержанный вел себя агрессивно и пытался сбежать. Сторона защиты объявила, что еще не уведомлена о результатах проверки СК. После судебного заседания юрист направится в соответствующее управление для получения сведений о результатах проверки.

Меня еще не уведомили об окончании проверки. Как раз после заседания пойду в военно-следственное управление по Западному военному округу, куда были направлены материалы Виталий Черкасов, адвокат

Для слушателей зал заседания оказался закрыт. Однако, около дверей собрались петербуржцы, которые громко поддерживали Филинкова. По мнению адвоката фигуранта дела, для его клиента создали невыносимые условия нахождения в камере СИЗО. Защитник также усомнился в тех причинах, из-за которых организацию “Сеть” некоторые представители закона называют террористической. Виталий Черкасов отмечает, что признательные показания у Филинкова выбили с помощью пыток, поэтому полагаться на эту информацию нельзя.

Суд не принял ходатайство защиты об изменении меры пресечения обвиняемому Филинкову. Адвокат просил посадить фигуранта дела под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде.

