Виталий Филинков находится в камере на 16 человек

Виталий Филинков находится в "жестоком" СИЗО, где камеры на сто человек.

Фигуранта "пензенского дела" Виталия Филинкова перевели в СИЗО №6. Теперь антифашист находится в поселке Горелово Ленинградской области. Однако переезд мужчину не устроил.

Известно, что в новом СИЗО камеры на сто человек и многие жалуются на "пресс-хаты". Жена Филинкова рассказала, что наслышана об "очень плохих" условиях в этом изоляторе.

Как сообщает Александра Филинкова, ее мужу угрожали переходом в СИЗО именно с такими условиями. По мнению женщины, основная цель – создать как можно больше трудностей мужу, а также оставить его максимольно от комфортных условий пребывания в камере на двоих.

Члены ОНК Ленинградской области Александр Генненберг и Анна Оснач съездили в СИЗО-6 и сообщили, что Филинков пребывает в камере на 16 человек, а уже в понедельник он будет переведен из камеры карантина.

Напомним, что Филинков был задержан в январе. Он обвиняется в участии в "террористическом сообществе "Сеть". Мужчина лично рассказал об угрозах и пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ.