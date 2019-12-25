Суд арестовал участницу Pussy Riot Флорес за демонстрацию нацистской символики

Рита Флорес получила 15 суток ареста.

Тверской районный суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес (Коновалову) за демонстрацию нацистской символики. Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов. Юрист уточнил, что его клиентку признали виновной по статье 20.3 КоАП ( за пропаганду и публичное демонстрирование символики нацизма). Активистка будет под стражей 15 суток.

Напомним, что правоохранительные органы проверили один из постов Флорес на котором девушка стоит в форме, напоминающей оперативникам гестаповскую. Снимок был размещен в социальной сети месяц назад. Ранее Флорес была арестована на 15 суток по решению Зюзинского суда Москвы (от 22 июля). Ее обвинили в неповиновении представителю закона.

Ранее были арестованы и другие представители группы Pussy Riot: Мария Алехина, Александр Софеев, Дмитрий Воронцов, Вероника Никульшина. Им назначили наказание по административным статьям за мелкое хулиганство или неподчинение полиции.

Фото: Instagram / ritaflores69

