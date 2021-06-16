В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Это ее второе задержание на последние несколько дней.

Московская полиция задержала участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение ее адвоката Сергея Тельнова.

Это уже второе по счету задержание Никульшиной за прошедшие несколько дней.

Веронику задержали и привезли в отдел полиции по району Дорогомилово. Я сейчас туда еду. Сергей Тельнов, авдвокат

Причины и иные подробности задержания Никульшиной пока неизвестны. В минувшую субботу она была задержана в районе Лубянской площади. Поводом для этого стало мелкое хулиганство. В отношении нее составили протокол и отпустили под обязательство о явке. Никульшиной грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Видео: Instagram / protrezvey