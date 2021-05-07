В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Девушку повезли в ОВД по Дорогомиловскому району.

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом российская активистка сообщила в социальных сетях. Она рассказала о ситуации журналистам. По информации от девушки, с утра 7 мая около здания на Кутузовском проспекте ее ждали четверо силовиков.

Раз старший сказал, значит, есть за что фраза силовиков

Активистка заметила, что позже оперативники сообщили ей, что не знают, за что ее задерживают. Однако по словам Никульшиной, у них была ориентировка на ее поимку. Девушка полагает, что могла стать объектом внимания представителей закона из-за запланированной на сегодняшний день съемки фильма. Россиянка полагает, что силовики могли решить, что она планирует провести акцию.

Известно, что девушку забрали в ОВД по Дорогомиловскому району.

У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Фото: Instagram / protrezvey

Видео: YouTube / Ничего хорошего