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У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину
Сегодня, 13:13
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lesjasap

У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

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На активистку составлен протокол за съемку заседания.

У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом журналистам "РБК" сообщил адвокат Даниил Берман. По информации юриста, его клиентку поймали из-за того, что она снимала судебный процесс по "санитарному делу", которое было возбуждено после проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в центре Москвы в конце января. Съемка производилась 7 апреля.

Алехину действительно задержали для составления протокола по части 2 статьи 17.3 КОАП за съемку судебного заседания в ходе подготовительной части заседания. Протокол составлен. Ко мне сначала применили физическую силу и оттолкнули от Маши, но по ее требованию меня все-таки допустили.

Даниил Берман, адвокат Марии Алехиной

В пресс-службе Мосгорсуда изданию объяснили, что съемку Алехина совершила перед рассмотрением апелляции на постановление Басманного районного суда о продлении домашнего ареста Кире Ярмыш, а также координатору столичного штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. 

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Фото: Piter.tv

Теги: pussy riot, мария алёхина, мосгорсуд
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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