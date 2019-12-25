На активистку составлен протокол за съемку заседания.

У Мосгорсуда задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом журналистам "РБК" сообщил адвокат Даниил Берман. По информации юриста, его клиентку поймали из-за того, что она снимала судебный процесс по "санитарному делу", которое было возбуждено после проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в центре Москвы в конце января. Съемка производилась 7 апреля.

Алехину действительно задержали для составления протокола по части 2 статьи 17.3 КОАП за съемку судебного заседания в ходе подготовительной части заседания. Протокол составлен. Ко мне сначала применили физическую силу и оттолкнули от Маши, но по ее требованию меня все-таки допустили. Даниил Берман, адвокат Марии Алехиной

В пресс-службе Мосгорсуда изданию объяснили, что съемку Алехина совершила перед рассмотрением апелляции на постановление Басманного районного суда о продлении домашнего ареста Кире Ярмыш, а также координатору столичного штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского.

ОНК Москвы проголосовала за исключение Литвинович после эфира о Соболь.

Фото: Piter.tv