Су-35 ВВО перехватили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость-2022"

Мероприятия проводились в Брестской области.

Российские Истребители Су-35 из Восточного военного округа перехватили условного нарушителя на совместных учениях с Белоруссией "Союзная решимость-2022". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Для проведения маневров экипажи вылетали с территории аэродрома в Брестской области. Они отработали перехват иностранного самолета, который нарушил воздушное пространство Союзного государства. Роль "нарушителя" выполнил экипаж белорусского Су-30М.

В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж – задержан подразделением военной полиции. пресс-служба Минобороны России

Известно, что поднятый по тревоге дежурный истребитель России Су-35 приблизился к воздушной цели, затем идентифицировал ее и по радиосвязи передал сигнал о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме. Противник не выполнил требования экипажа, поэтому его движения оказались затруднены российской стороной. Экипаж продемонстрировал готовность к использованию средств ликвидации.

Минобороны РФ: российские военные вернутся в пункты дислокации по окончании учений в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

