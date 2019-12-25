Для строительства Витебской развязки с ЗСД нужно установить 114 опор

Строительство началось год назад.

Вице-губернатор Максим Соколов рассказал о ходе строительства Витебской развязки с ЗСД. Сейчас активные работы идут на пересечении Благодатной и Кубинской улиц. На данный момент строители возвели 14 опор и еще 22 опоры находятся в работе на разных стадиях.

Возведение опоры начинается с бурения скважин. Их глубина достигает 40 метров. Также на начальном этапе происходит устройство свайного поля из 2-4 свай. За год специалисты выполнили устройство 96 буронабивных свай, что составляет 80% от необходимого количества.

Всего будет установлено 114 опор. Защищать от шума жителей будут шумозащитные экраны. Их поставят на протяжении 4 км.

Новая развязка будет шестиполосной. Она позволит распределить транспортные потоки сразу в нескольких районах Петербурга. Пропускная способность составит до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов