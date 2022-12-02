Столтенберг: необходимо разделять предоставление ФРГ Польше Patriot и систем ПВО Украине

Генсек НАТО оценил потребности ВСУ в поставках со стороны Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что странам-участницам Североатлантического военного альянса необходимо разделять предоставление Германией Польше противоракетных систем Patriot американского производства и систем противовоздушной системы, отправляемых в качестве военной помощи Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой Олафом Шольцем в Берлине. Он напомнил, что ПРО Patriot отправляются Варшаве ради защиты ее территории. При этом страны готовы поставлять больше вооружения и боеприпасов киевскому режиму.

Я думаю, что важно отделять вопрос. Союзники готовы дать больше. Но я думаю, что важно понимать, что речь идет не только о поставках новых систем, но и о том, чтобы эти системы могли функционировать. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: НАТО продолжила выступать не за переговоры на Украине, а за военную помощь.

Фото и видео: YouTube / NATO News