Генсек альянса оценил необходимость улучшить положение Киева на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО считает необходимым, чтобы Североатлантический военный альянс продолжал выступать не за мирные переговоры на Украине, а за военную помощь киевскому режиму. Соответствующей позицией эксперт поделился в ходе брифинга с журналистами в Бухаресте, выступая по завершению первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов блока.

Происходящее за столом переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя. Это может и звучит парадоксально, но правда в том, что лучший способ достижения прочного и долгосрочного мира на Украине – это предоставление Украине военной поддержки. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что все военные действия завершаются за столом переговоров. Йенс Столтенберг призвал международное сообщество заставить Россию осознать бесперспективность своих попыток достижения целей на поле боя. В НАТО надеются, что Москва проявит добрую волю за столом переговоров и пойдет на значительные уступки Киеву ради достижения прочного мира.

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала СВО на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias

