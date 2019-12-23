Стас Бутенко о разнице между журналистом-универсалом и узким специалистом

Какое образование необходимо, чтобы стать успешным журналистом? И так ли вообще нужен диплом или важнее опыт? Как решать кадровый вопрос редакции: образовывать сотрудников в процессе работы или ждать готовых специалистов? На эти вопросы ответили члены журналистского клуба “Место встречи - Невский, 70”.

Иванова: Вот здесь есть коллеги из Ленинградского телевидения, еще по Ленинградскому радио присутствуют. Вот это были те средства массовой информации, да, они были большие, неповоротливые, но они соответствовали своему времени, они всегда аудиторию подтягивали. А сейчас очень много СМИ, которые бегут за своей аудиторией.

Бутенко: Все мы бежим! Все!

Иванова: Да? (удивленно) Главное – это не упасть при этом сумасшедшем беге. А как можно подтягивать аудиторию?

Бутенко: Хороший вопрос! Я скажу так: на Piter.TV у нас есть один источник, как подтянуть аудиторию. У нас…

Иванова: Но подтянуть, не сделать больше – это тоже важно, а я имею в виду – подтянуть в уровне восприятия, в запросе на качество контента.

Бутенко: Хорошо! В нашем уровне, объеме тех ресурсов, которые есть у нас, – это интерактив, это вовлечение и в генерацию инфоповодов, потому что очень часто люди к нам обращаются с проблемами, они не могут связать двух-трех слов: "Вот, меня обидела прокуратура". Приходишь, и оказывается: это не прокуратура, а следственный комитет. "Меня обидела исполнительная власть. Чиновники такой-то администрации района". Приходишь, и это депутат МО какого-то, условно. Люди не понимают каких-то простых связок, кто губернатор, а кто глава ЗАКСа, очень многие не видят эту разницу. Когда ты их вовлекаешь и делаешь их авторами, они начинают хотя бы пытаться. Говорим: "Изложите свою проблему логически". Мы максимально стараемся подтягивать в генерацию инфоповодов своих тем и своих проблем, они становятся немного журналистами, они становятся немного ньюсмейкерами, и человек уже себя как-то по-другому ощущает. Конкретно у нас других ресурсов подтягивать аудиторию пока нет. Пока что во многом мы за ней идем.

Иванова: Слушайте, пока то, что вы сказали, вообще требует какого-то ликбеза в рамках городских СМИ, чтобы их читатели, зрители и слушатели вообще понимали, о чем идет речь.

Бутенко: А журналисты приходят, господи, закончившие выпускники всех наших трех вузов, которые, пардон, не могут назвать имена вице-губернаторов основных. Ты говоришь фамилию, а они говорят: "А кто это, что, почему, кто отвечает…" Потом пишут про Выборгский район, а оказывается, что это Выборгский район в Ленобласти, хотя они пишут, что это Выборгский район, который у нас тут.

Иванова: Колоссальная проблема. Это действительно колоссальная проблема. А означает ли это, что нужно образовывать журналистов в процессе в момент работы? Или все-таки есть вариант найти грамотного специалиста?

Бутенко: Грамотные специалисты на рынке есть. Забавную специфику сейчас заметил, очень веселую. Вешаем вакансию, раскрываем, и вот присылают резюме. Отклики на вакансии ты смотришь – студент, который доучивается пятый, там, последний курс, у них всегда там: "Зарплату вооот такую хотим!" Потом тебе пишет человек – это статистика четкая – который три-четыре года как выпустился, он пишет такой: "Хочу большую зарплату, но реалистичную". А потом пишет человек, который вот уже годика четыре-пять выпустился, и вот он уже просит, что есть на рынке. Да, какой-то парадокс, но он есть. А второе – я за то, чтобы подтягивать еще с момента первого-второго курса. Сейчас у нас в коллективе тоже около 20-30 человек, у нас, наверное, половина – это ребята, которые пришли к нам на первом курсе на практику, остались на второй, на третий, четвертый, пятый. К четвертому и пятому они знают наш формат и стандарты журналистики основные, а мы тем самым тоже подращиваем коллектив, людей, которые, как выпускники, будут просить уже не самые большие зарплаты. Они у нас поработали четыре года, и они понимают, что к чему.

Иванова: Стас, для того чтобы делать деловые новости, бизнес-новости, отражать грамотно бизнес-процесс, какое нужно иметь образование? Экономическое, журналистское, техническое? У кого лучше всего работает голова?

Бутенко: Чтобы делать хорошие бизнес-новости, нужно иметь просто логику мышления, а логика мышления может быть у филолога, который одну диссертацию написал… Ну, какую диссертацию, ладно, диплом. Он уже научился выстраивать последовательность.

Иванова: Вы знаете, вам так нравится Business FM, и вы с интересом слушали Тамару Баеву, нашего первого спикера сегодня… Я открою маленькую тайну: у нее первое образование – это математическое образование.

Бутенко: Ну, шикарно. Видно, очень умная прекрасная женщина, я в восторге.

Иванова: То есть все-таки те науки, которые голову в порядок приводят?

Бутенко: Нет.

Иванова: Нет? (смеется)

Бутенко: Нет, можно даже не иметь законченного высшего образования, если ты знаешь три-четыре простых правила, как в журналистике делается, как не делается: два источника, проверить информацию, не говорить о факте, если он неподтвержденный, что за чем следует, что подлежащее и сказуемое, именно в такой последовательности – новости ты уже сможешь писать, а вот аналитику деловую, а вот уже какие-то более публицистические форматы, конечно, здесь уже специалист… Мне нравится формат, когда ты должен выпускника финансового учета, бизнесового такого, у нас был опыт неплохой, либо когда у человека есть узкая специализация, вот он нефтяник, он будет просто шикарно писать про энергетический рынок. Человек поработал хотя бы в пресс-службе ЖКХ комитета – он будет экспертом, блестящим в сфере вопросов тарифов…

Иванова: То есть все равно нужна специализация?

Бутенко: У новостника – нет, у автора узкого – конечно, да.

Оценить весь эфир журналистского клуба "Место встречи - Невский, 70" с участием директора Business-FM Тамарой Баевой и главным редактором Piter.TV Стасом Бутенко можно в разделе "Наши трансляции".