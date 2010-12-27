Старые стереотипы: Матвиенко заявила о самой открытой избирательной кампании

Матвиенко заявила об абсолютной прозрачности предстоящих выборов.

Избирательная кампания по выборам президента РФ этого года является самой открытой и прозрачной по сравнению со всеми предыдущими выборами. Так сегодня, 16 марта высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время посещения предвыборного штаба Владимира Путина.

Эти старые стереотипы, что "от моего голоса ничего не зависит", что "все предрешено" – они уже не подходят к нынешней избирательной кампании. Она другая, она самая открытая, самая прозрачная, очень активная. Заявила Матвиенко

Центризбирком и законодатели сделали все возможное для того, чтобы учесть замечания по итогам прошлых выборов. В этом году они обеспечили прозрачность выборного процесса, повысили уровень доверия к выборам у населения и привели все нормы к международным правилам.

Практически на всех участках есть видеокамеры, которые будут работать не только во время голосования, но и во время подсчета голосов. Мы ушли от порочной системы открепительных талонов, которая вызывала недоверие граждан, изменили систему голосования при желании человека голосовать на другом участке.

Также Матвиенко отметила, что все субъекты Российской Федерации готовы к выборам, и обратилась к гражданам страны с призывом прийти на избирательные участки, тем самым проявив свою гражданскую позицию.

Конечно же, чем больше будет легитимность вновь избранного президента, тем больше с него будет спрос населения, тем крепче будет мандат, который ему дадут граждане нашей страны. Заключила председатель

Фото: Петербургский Дневник