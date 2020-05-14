Стало известно, кто получил долю "Роснефти" в консорциуме с активом в Венесуэле

Владельцем 80% компании стал рязанский ЧОП.

Стало известно о компании, которая получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК). Через данное предприятие "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле до продажи активов. По данным "Интерфакса", им стала государственная "Росзарубежнефть".

При этом по данным издания владельцем 80% ННК стало ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", которое в конце апреля перешло в собственность "Росзарубежнефти".

Российская компания "Роснефть" 28 марта заявила о прекращении деятельности в Венесуэле и старте продажи активов, связанных с этой страной. В результате продажи активов компания получила пакет собственных акций в 9,6% Венесуэльские активы "Роснефти" приобрела компания, связанная с российским правительством.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным вопросы поддержки "Роснефти" государством. Президент рассказал, что он обсудил с главой "Роснефти" ситуацию в нефтяной отрасли "в эти непростые для нефтяников, газовиков и энергетиков времена". По его словам, "Роснефть" — один из главных налогоплательщиков в стране, компания даёт работу 2,5 миллионам человек.