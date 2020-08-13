В США опубликовали снимки, на которых видны повреждения системы охлаждения ядерных реакторов.

Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР в Йонбене. Об этом рассказали представители американского аналитического центра 38 North. Специалисты уверены, что недавние наводнения на Корейском полуострове повредили насосные станции, связанные с основным ядерным объектом Северной Кореи.

Специалисты опубликовали спутниковые фотографии, созданные в период с 6 по 11 августа. Снимки зафиксировали несколько уязвимых мест в системе охлаждения ядерных реакторов Центра ядерных исследований в КНДР. Поломки вызваны экстремальными погодными условиями в регионе. В июле и августе страна подверглась одному из самых продолжительных дождевых периодов в новейшей истории. Южная и Северная Кореи пострадали от наводнений, паводков, оползней. Стихия повредила инфраструктуру, жилые здания и унесла жизни десятков людей.

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Видео: YouTube / News Direct