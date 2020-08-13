Правительство назвало год запуска сети 6G

Южная Корея рассчитывает на запуск проекта в 2026 году.

Назван год запуска сети 6G. Об этом сообщили журналисты из BusinessKorea со ссылкой на правительство Южной Кореи. Чиновники рассказали, что пилотный проект связи шестого поколения будет запущен в 2026 году. Такой срок назвал премьер-министр страны Чунг Се-Кюн на встрече с кабинетом министров.

В Сеуле напомнили, что стратегия развертывания 6G базируется на развитии передовых технологий. На реализацию программы в течение пяти лет правительство выделит около 200 млрд долларов. Финансирование будет запущено с 2021 года. Ученым следует решить вопросы, связанные со сверхточностью стандарта и сверхпроизводительностью.

Известно, что скорость передачи данных при сетях 6G достигнет одного терабайта в секунду. Этот показатель в пять раз быстрее, чем у 5G.

В ООН рассказали о ядерных разработках КНДР.

Видео: Youtube/Дэнчик & Sashka