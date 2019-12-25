В ООН рассказали о ядерных разработках КНДР

Страны считают что Пхеньян не прекращает разработки ядерного оружия.

В Организации Объединенных Наций рассказали о ядерных разработках КНДР. Об этом сообщили Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. Международные эксперты уверены, что Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия. Отдельные страны полагают, что Пхеньян уже создал миниатюрные ядерные устройства.

В докладе ООН упоминается, что ряд государств пришел к выводу, что последние шесть испытаний дали КНДР возможность создать ядерные устройства. Специалисты ссылаются на документ, написанный членами Комитета по санкциям Северной Кореи Совета Безопасности ООН.

На данный момент предполагается, что власти КНДР реализуют производство высокообогащенного урана, а также создают экспериментальный легководный реактор.

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе.