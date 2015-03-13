Спрос на вторичное жилье Петербурга снизился на 12%

По итогам ноября вторичное жилье подешевело на 3%.

В текущем году активность покупателей на вторичном рынке жилья снизилась на 12% по сравнению с 2021 годом. Об этом 22 декабря пишет "РБК" со ссылкой на данные "Циан".

Рост цен отмечали до весны, уже в конце года они начали снижаться. По итогам ноября вторичное жилье подешевело на 3%. Эксперты считают, что в 2023 году из-за избыточного предложений вторичное жилье будет дорожать.

Средняя стоимость квадратного метра "вторички" составляет 199,7 тысяч рублей. Это на 2,7% больше, чем год назад. При этом в Москве вторичное жилье на 5% дешевле, чем первичное, а в Петербурге – на 18%.

Напомним, что в Петербурге квадратный метр в новостройках подорожал на 47 тыс. рублей или 23,4% до 246 тыс. рублей. При этом вторичное жилье начало дешеветь еще в апреле, в результате общий рост с начала года составил 5,3% - порядка 10 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее в Петродворцовом и Кронштадтском районах на 15% и 12% соответственно снизилось в цене жилье. При этом недвижимость в Центральном и Выборгском районах подорожала, в Красногвардейском и Московском — осталась без изменений. в

Фото: piter.tv

