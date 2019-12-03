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Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

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Он не видит притеснения малых народов в стране.

Спикер Верховной Рады заявил, что на Украине есть только один народ. Дмитрий Разумков прокомментировал слова Вячеслава Володина о том, что Киев может потерять территории. Ранее российский чиновник заявил, что Украина проявляет национализм и притесняет малые народы. Разумков считает, что в стране нет малых или больших народов, а есть единый - украинский. Подробная видеозапись с выступлениЯ опубликована на сайте местного парламента.

Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ

объяснил депутат

Политик уверяет иностранных коллег, в том, что государство не развалится. Отход отдельных участков от Украины он назвал чьими-то мечтами. Политики объединяют усилия в том, чтобы консолидировать украинское общество.

Ранее Piter.tv писал о том, что в кабмине Украины заявили о готовности "принять пару областей" России.

Теги: верховная рада, дмитрий разумков
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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