Спектакль "Три сестры"

Возрастное ограничение: 16+.

Невероятно красивый и доступный спектакль Льва Додина "Три сестры" поставлен по мотивам одноименного произведения Антона Павловича Чехова. Сюжет выстроен настолько просто, что все зрители без труда смогут прочувствовать и понять каждого героя известной пьесы. Это история о счастье, недостижимом и далеком, о бесплодных мечтах, иллюзиях, в которых проходит вся жизнь, о будущем, которое так и не наступает никогда.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru