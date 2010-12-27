Спектакль "Тартюф"

Пьесу "Тартюф" запретили современника писателя. Народ был недоволен оскорблением религиозных служащих. Пьесу поставили только через пять лет после написания и тогда она взорвала залы. Сейчас Мольера ставят по всему миру.
"Тартюфа" сыграют в Молодежном театре на Фонтанке вечером 15 августа. Это комедия с двойным дном, обличающая человеческие пороки. Актеры пытаются внушить зрителям страх перед беспомощностью человека перед злом, а также безграничие его сил.
Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с антрактом.
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