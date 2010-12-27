Спектакль "Тартюф"

Комедию французского автора Мольера Семен Спивак поставил на свой лад.

Пьесу "Тартюф" запретили современника писателя. Народ был недоволен оскорблением религиозных служащих. Пьесу поставили только через пять лет после написания и тогда она взорвала залы. Сейчас Мольера ставят по всему миру.

"Тартюфа" сыграют в Молодежном театре на Фонтанке вечером 15 августа. Это комедия с двойным дном, обличающая человеческие пороки. Актеры пытаются внушить зрителям страх перед беспомощностью человека перед злом, а также безграничие его сил.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с антрактом.