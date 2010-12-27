Спектакль "Сны Босха"

В рамках Театральной олимпиады.

Современники Иеронима Босха художника хоть и уважали, но побаивались. Вернее, не его самого, а чудовищ и демонов на его полотнах. Настоящая слава пришла Босху только в конце XIX века. Сегодня его считают одним из величайших художников мира. Режиссер постановки рассказал, что он не может представить себе более подходящего жанра для воплощения этих картин в жизнь, чем современный цирк. В память о художнике команда создала акробатическое шоу, которое поможет отправить в путешествие по вселенной Босха.

Место: Театр-фестиваль "Балтийский дом" (Александровский парк, д. 4)

Цена: от 600 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Театральная Олимпиада