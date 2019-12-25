Спектакль "Смерть коммивояжера"

Постановка о крушении американской мечты.

Американский драматург Артур Миллер в 1948 году написал пьесу о крушении послевоенногй американской мечты о большом заработке и успехе.

Главный герой, коммивояжер Вилли Ломен в возрасте, теряет работу и смысл жизни вместе с ней. Ломен всю жизнь строил семью и дом, боролся за благополучие для близких. Сыновей он хотел видеть лучшими из лучших, но лишил их возможности быть самими собой. Как согласиться с тем, что ты – обыкновенный человек среди миллионов похожих? На этот и многие другие вопросы Ломену предстоит ответить.

Цена: от 150 рублей

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: театр имени Ленсовета