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Спектакль "Поздняя любовь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Поздняя любовь"

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Спектакль "Поздняя любовь" покажут 19 марта в "Молодежном театре на Фонтанке". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

А. Н. Островский тонко чувствует тайные и явные повороты человеческих судеб, он знаток душевных движений, и все персонажи автора ярко выписаны. Для того, чтобы сохранить этот взгляд, создатели спектакля намеренно ушли от бытовой атрибутики мира. 

Постановка о чести, достоинстве, нравственных заповедях и муках души, но прежде всего – о любви, которая бывает смешной и трагической, для кого-то уже и поздней. Артисты проведут зрителей по лабиринтам человеческой души. 

Фото: culture.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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