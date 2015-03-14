Спектакль "Поздняя любовь" покажут 19 марта в "Молодежном театре на Фонтанке". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

А. Н. Островский тонко чувствует тайные и явные повороты человеческих судеб, он знаток душевных движений, и все персонажи автора ярко выписаны. Для того, чтобы сохранить этот взгляд, создатели спектакля намеренно ушли от бытовой атрибутики мира.

Постановка о чести, достоинстве, нравственных заповедях и муках души, но прежде всего – о любви, которая бывает смешной и трагической, для кого-то уже и поздней. Артисты проведут зрителей по лабиринтам человеческой души.

Фото: culture.ru