Накануне трагедии в Киев прибыла группа белорусских спецслужб.

Спецслужбы заподозрили в убийстве лидера белорусских эмигрантов на Украине. Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" (СМИ входит в реестр Минюста России как организация, выполняющая функции иностранного агента) рассказал гость программы, активист Юрий Шчучко. Эксперт объяснил, что в общественной организации "Белорусский дом на Украине" знали о том, что накануне гибели Виталия шишова в страну прибыла группа членов Сил специальных операций Минска. В том числе такие сведения поступили от Службы безопасности Украины.

Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Белоруссии и возможно все. Юрий Шчучко, активист

Эксперт напомнил, что представители белорусских специальных подразделений приехали на Украину для "физического уничтожения" членов БДУ.

В ЕС призвали расследовать смерть главы организации "Белорусский дом на Украине".

Видео: YouTube / Настоящее Время*

* - СМИ входит в реестр Минюста России как организация, выполняющая функции иностранного агента