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Спасатели локализовали пожар на складе на Промышленной улице
Вчера, 21:55
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Спасатели локализовали пожар на складе на Промышленной улице

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В пожаре погиб один человек, еще двое пострадали, эвакуировали порядка 100 человек.

В Кировском районе Петербурга спасатели локализовали пожар на складе текстильной продукции. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Возгорание произошло в четырёхэтажном административном здании на Промышленной улице, 5. Ранг пожара был повышен сначала до № 1-БИС, а затем до № 2. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В пожаре погиб один человек, еще двое пострадали, эвакуировали порядка 100 человек. Прокуратура Кировского района организовала проверку после пожара.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Гафиятуллин Макар
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