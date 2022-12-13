Спасатели локализовали пожар на складе на Промышленной улице

В Кировском районе Петербурга спасатели локализовали пожар на складе текстильной продукции. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Возгорание произошло в четырёхэтажном административном здании на Промышленной улице, 5. Ранг пожара был повышен сначала до № 1-БИС, а затем до № 2. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В пожаре погиб один человек, еще двое пострадали, эвакуировали порядка 100 человек. Прокуратура Кировского района организовала проверку после пожара.
Фото: Piter.tv
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