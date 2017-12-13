Создатель мельдония считает, что Крушельницкий не стал бы сам принимать препарат

Возможно, в этом участвовали заинтересованные лица.

Создатель запрещённого препарата мельдония латвийский фармацевт Ивар Калвиньш прокомментировал ситуацию с российским кёрлингистом Александром Крушельницким, которого уличили в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Лично я считаю маловероятным, чтобы спортсмен такого класса, как Крушельницкий, специально сам принял мельдоний во время Олимпийских игр, так как все спортсмены отлично знали, что их будут проверять на предмет наличия у них в моче запрещённых к применению препаратов. Тем более что мельдоний в разовой дозе вообще не имеет смысла, для появления эффекта его надо принимать не менее 10 дней. Рассказал фармацевт в эксклюзивном комментарии RT.

Калвиньш говорит, что остаётся лишь догадываться, как именно мельдоний попал в организм Крушельницкого.

Так как спортсмен сам этого не знает, то причиной могут быть неправомерные поступки иных заинтересованных лиц. Мельдоний не имеет специфического вкуса и превосходно растворяется в воде. Так что на вкус его в напитках или в пище не обнаружить, источником препарата могли быть и продукты питания или вода. Надеюсь, что эта версия будет тщательно проверена должностными лицами. Ивар Калвиньш

Напомним, что Piter.TV опубликовывал подборку последних новостей по "делу Крушельницкого".

Фото: ВКонтакте / Александр Крушельницкий