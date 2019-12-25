Советники раскрыли планы Байдена по пошлинам для Китая

Эксперты назвали основные проколы в политике Трампа по Китаю.

Советники раскрыли планы Джо Байдена по пошлинам для Китая. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на Джеффри Прескотта и Брайана Маккеона. Чиновники уточнили, что в случае победы на президентских выборах демократического кандидата, Байден проконсультируется с основными союзниками США перед тем, как принимать какое-либо решение о будущем пошлин на китайские товары.

Неудача администрации Трампа заключалась в том, чтобы действовать в одиночку. И это открыло Китаю лазейку...Байден не собирается занимать преждевременную позицию, пока мы не увидим, что именно мы унаследуем Джеффри Прескотт, экс-старший директор администрации Барака Обамы по Ирану

Советники считают, что основной задачей на начало правления Байдена будет не повторять тех ошибок, которые допустила администрация Трампа. В частности, они напомнили о том, что Дональд Трамп ввел тарифы на европейские и канадские товары, основываясь на программе "Америка прежде всего". Этим поступком лидер государства настроил против себя ключевых партнеров страны.

Трамп утверждает, что Байден выступает против Бога.

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