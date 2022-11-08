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Сорок три сейва Сорокина помогли "Айлендерс" обыграть "Калгари" Задорова

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Матч закончился со счетом 4:3.

Сорок три сейва российского голкипера Ильи Сорокина помогли клубу "Нью-Йорк Айлендерс" обыграть "Калгари Флэймз" Никиты Задорова в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом  4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. В составе команды победителей заброшенными в ворота оппонентов шайбами отметились на 13, 51, 52 и 64 минутах встречи спортсмены Себастьян Ахо, Андерс Ли, Кайл Палмьери, Ноа Добсон. От "Калгари" дубль оформил Микаэль Баклунд (на 12 и 35 минутах), также гол себе в послужной список на 17 минуте записал Элиас Линдхольм. Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 43 броска из 46 по воротам клуба. Защитник "островитян" Александр Романов нанес один бросок в створ ворот соперников. Он также реализовал два силовых приема и заблокировал три броска со стороны противников. В активе защитника из "Флэймз" Никиты Задорова указана одна голевая передача.

Сорокин совершил суперсейв в концовке матча с "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья сорокин, калгари, нхл, нью-йорк айлендерс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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