Сорок три сейва Сорокина помогли "Айлендерс" обыграть "Калгари" Задорова

Матч закончился со счетом 4:3.

Сорок три сейва российского голкипера Ильи Сорокина помогли клубу "Нью-Йорк Айлендерс" обыграть "Калгари Флэймз" Никиты Задорова в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. В составе команды победителей заброшенными в ворота оппонентов шайбами отметились на 13, 51, 52 и 64 минутах встречи спортсмены Себастьян Ахо, Андерс Ли, Кайл Палмьери, Ноа Добсон. От "Калгари" дубль оформил Микаэль Баклунд (на 12 и 35 минутах), также гол себе в послужной список на 17 минуте записал Элиас Линдхольм. Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 43 броска из 46 по воротам клуба. Защитник "островитян" Александр Романов нанес один бросок в створ ворот соперников. Он также реализовал два силовых приема и заблокировал три броска со стороны противников. В активе защитника из "Флэймз" Никиты Задорова указана одна голевая передача.

Сорокин совершил суперсейв в концовке матча с "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET