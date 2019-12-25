Соловьев высказался о Лукашенко и обратился к белорусам

Телеведущий напомнил о литовских, польских и американских пропагандистах.

Владимир Соловьев высказался об Александре Лукашенко и обратился к белорусам. Российский телеведущий прокомментировал ситуацию в республике на собственном YouTube-канале. Он объяснил свою позицию по отношению к акциям протеста против действующей власти.

Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям из Беларуси — не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны Владимир Соловьев, российский телеведущий

Журналист посоветовал гражданам республики не реагировать на литовские, польские и американские "шуточки". Он добавил, что не следует слушать голоса агитаторов и СМИ, которые существуют за счет зарубежного финансирования и "американских налогоплательщиков". Соловьев уверен, что из-за границы ведутся попытки "сорвать белорусов в русофобию".

Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовить. Я точно не за Лукашенко и не за Тихановскую, но я за дружбу между Россией и Беларусью Владимир Соловьев, российский телеведущий

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