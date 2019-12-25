Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Найти виновных в данных убийствах сейчас не представляется возможным.

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента "РИА Новостей" Андрея Стенина в Донбассе летом 2014 года.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что СК РФ направил в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу об убийстве журналиста. Однако с украинской стороны был прислали формальный отказ.

Итоги украинского расследования со стороны Украины до сих пор неизвестны. Российские силовики — СК, ФСБ, МВД, - продолжают искать причастных к убийству российского фотокорреспондента.

Стенин погиб шесть лет назад, также шесть лет назад погиб Клян с Первого канала – оператор, мой друг. Также погибла съемочная группа канала "Россия", двое коллег... Владимир Соловьёв, глава СЖР

Все они погибли на территории Украины. По словам Соловьёва, найти виновных в данных убийствах сейчас не представляется возможным из-за напряжённых отношений между Россией и Украиной.

Ранее следствию не удалось найти заказчиков дела Голунова.