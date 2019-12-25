Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"

Российский журналист считает, что президент Украины не должен был выполнять требование террориста.

Владимир Соловьев заявил, что Владимир Зеленский "открыл врата ада". Об этом российский телеведущий написал в собственном Telegram-аккаунте.

Зеленский записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить Владимир Соловьев, российский журналист

По словам журналиста, теперь на Украине" захват пойдет за захватом". Именно к таким последствиям страну может привести решение президента Украины выполнить требования террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке.

Напомним, что 21 июля в Луцке мужчина по имени Максим Кривош удерживал заложников в общественном транспорте. С собой у него было оружие и взрывчатка. В СБУ квалифицировали действия преступника как теракт. Злоумышленники выдвигал требования к правительству. Он был недоволен системой власти в стране.

Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста.