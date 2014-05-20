Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Журналист спросил об ответственности компании Google перед пользователями YouTube-платформы.

Владимир Соловьев оценил идею компании Google ввести налог для блогеров YouTube за пределами США. Об этом журналист сообщил в эфире собственного канала на онлайн-платформе "Соловьёв Live". Спикер спросил о том, какую ответственность организация в этом случае возьмет на себя, а также, что сделает для пользователей ресурса за счет полученных средств.

А пенсию он тоже будет платить? Если он считает, что все, кто пользуется, являются налогоплательщиками, то возникает вопрос: а какую ответственность они берут на себя? Встречное: что они собираются сделать за наши налоги для нас? Как говорят классики, огласите весь список, пожалуйста. А то они такие трогательные, уже и налоги собирают. Владимир Соловьев, российский журналист

Напомним, что налогообложение по новым правилам на YouTube может начаться уже с лета 2021 года. Изменения коснутся тех блогеров, которые получают доход от рекламы, транслирующейся на территории США. При этом сами блогеры могут заливать свой контент из любой другой страны.

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Фото и видео: YouTube/"Соловьёв Live"