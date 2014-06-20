Китайские журналисты объяснили, зачем РФ укрепляется в арктическом регионе.

Sohu: США возмутил ответ России на провокации в районе Севморпути. Китайские журналисты пояснили, что Россия имеет протяженная береговая линия в арктическом регионе. Эта территория открывает перед военными большие возможности, которые коснутся как освоения природных ресурсов, а также логистических маршрутов. Использование Северного морского пути позволяет сократить время на транспортировку грузов из Азии в Европу. В издании уверяют, что Москва надеется обеспечить конкуренцию Суэцкому каналу и Малаккскому проливу. В Китае заметили, что Вашингтон и их европейских союзников не устраивает такая ситуация. Предположительно, Запад может бросить России вызов в Арктике.

Сразу несколько государств хотят оторвать у России свои куски этого жирного пирога. Москве придется выдержать жесткую конкуренцию за право контролировать Северный морской путь...В распоряжении военных РФ есть два десятка арктических аэропортов, которые 24 часа в сутки находятся в состоянии боевой готовности. материал Sohu

Эксперты напомнили, что в последнее время США наращиваю активность в регионе. Впервые за несколько десятков лет военные направили корабли в Баренцево море, а также начали переброску самолетов ВВС на Аляску и в Норвегию. Китайские специалисты называют такое поведение провокативным, направленным против арктических амбиций РФ.

Известно, что по всему периметру Севморпути еще с советских времен были созданы военные базы и аэродромы. Многие из объектов были законсервированы в 90-ые годы. Пару лет назад Россия начала восстанавливать базы и размещать на них боевую технику, которая способна воевать в экстремально низких температурах. На Северной Земле, острове Врангеля и других территориях установлены ЗРК С-400, а на аэродромах Арктики появились истребители, включая МиГ-31.

Китайские эксперты перечислили "союзников" России в войне против США.

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