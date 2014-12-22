Китайские журналисты напомнили о мощном российском авиационном двигателе.

Sohu: Отказ России экспортировать авиационные двигатели НК-32 грозит для США проблемами. Об этом китайские журналисты сообщили в собственной статье. Они считают, что после распада СССР Москва получила мощное технологическое наследие в сфере двигателестроения. Аппарат НК-32 был создан специально для бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь". На данный момент НК-32 считается самым мощным двигателем из тех, что когда-либо установилась на боевые самолеты. Секрет его производства Россия хранит в тайне.

Москва тогда выдвинула негласное правило, согласно которому следующие тридцать лет такой двигатель НК-32 не может быть продан ни одному иностранному государству...Некоторое время назад Россия также объявила о своих намерениях вскоре возобновить производство самолетов Ту-160, они будут при этом укомплектованы усовершенствованной версией двигателя НК-32. материал Sohu

В Китае напомнили, что Вашингтон смог "вздохнуть спокойно" после того, как Россия порядка тридцати лет не давала другим странам конкурировать в вопросе создания силовых авиационных установок. Однако в СМИ подчеркнули, что американские инженеры лишились возможности изучить многие технологические решения, которые были применены в НК-32.

Sohu: США возмутил ответ России на провокации в районе Севморпути.

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