Собчак открыла фотостудию для пострадавшей в ДТП в Сочи с ее участием

После аварии журналистка связалась с пострадавшей и спросила, нуждается ли та в какой-либо помощи.

Российская телеведущая Ксения Собчак помогла открыть фотостудию девушке, которая пострадала в дорожной аварии с ее участием в Сочи. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, на утверждение проекта и ремонт объекта ушло несколько месяцев. Фотостудия официально открылась в Звенигороде.

Оксана поделилась, что у неё есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она – талантливый и крутой фотограф – сможет работать. Ксения Собчак, телеведущая

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По версии следствия, автомобиль Mercedes, в которой находилась Собчак в качестве пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погиб один человек, находящийся во втором транспортном средстве. Двое пострадали. Сама Собчак заявила, что получила травмы и сотрясение мозга. Водитель автомобиля, в котором ехала журналистка, сейчас находится под домашни арестом.

Ранее Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством для президента России.

Видео: Instagram / xenia_sobchak