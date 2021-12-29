Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством для президента России

Журналистка объяснила, почему Москва не может пойти на то, чтобы полуостров снова стал украинским.

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством для любого президента России. Такое заявление журналистка сделала в эфире местного телеканала ТСН. Она напомнила коллегам о том, что присоединение полуострова поддерживается большинством россиян.

Ни Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет…Отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой…не только для Путина. В этом смысле это такая ловушка и тупик. Ксения Собчак, журналистка

В декабре 2021 года Владимир Путин объяснил присоединение полуострова в 2014-м году. Политик заявил общественности о том, что Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в их стремлении защититься.

Шнуров объяснил, зачем высмеял Собчак в своем клипе.

Фото и видео: YouTube / 1+1

