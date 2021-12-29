Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством для президента России

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала отказ от Крыма политическим самоубийством для любого президента России. Такое заявление журналистка сделала в эфире местного телеканала ТСН. Она напомнила коллегам о том, что присоединение полуострова поддерживается большинством россиян.
Ни Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет…Отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой…не только для Путина. В этом смысле это такая ловушка и тупик.
Ксения Собчак, журналистка
В декабре 2021 года Владимир Путин объяснил присоединение полуострова в 2014-м году. Политик заявил общественности о том, что Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в их стремлении защититься.
Шнуров объяснил, зачем высмеял Собчак в своем клипе.
Фото и видео: YouTube / 1+1
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