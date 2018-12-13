Снова фонтан: появилось видео прорыва на улице Зины Портновой

Коммунальная авария в Кировском районе развлекает горожан. На улице Зины Портновой 42 образовался фонтан из горячей воды.

Утром 27 мая на улице Зины Портновой около дома 42 произошла коммунальная авария. По словам очевидцев из группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт- Петербург, фонтан из горячей воды достигает уровня пятиэтажного дома.

В социальных сетях по этому поводу пишут:

"Природный парк сделаете, гейзер, горячие источники)" "Фонтаны так и бьют по городу сегодня,день города всё-таки" "А может быть просто новый фонтан открыли.??"

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уже приехали на место происшествия и ликвидируют коммунальную катастрофу.

Напомним, что это вторая авария для АО "Теплосеть" за последние сутки. В ночь на 27 мая в Адмиралтейском районе произошел похожий прорыв с горячей водой. Движение между Вознесенским проспектом и набережной канала Грибоедова было ограничено.

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