Снова фонтан: появилось видео прорыва на улице Зины Портновой

Утром 27 мая на улице Зины Портновой около дома 42 произошла коммунальная авария. По словам очевидцев из группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт- Петербург, фонтан из горячей воды достигает уровня пятиэтажного дома.
В социальных сетях по этому поводу пишут:
"Природный парк сделаете, гейзер, горячие источники)"
"Фонтаны так и бьют по городу сегодня,день города всё-таки"
"А может быть просто новый фонтан открыли.??"
Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уже приехали на место происшествия и ликвидируют коммунальную катастрофу.
Напомним, что это вторая авария для АО "Теплосеть" за последние сутки. В ночь на 27 мая в Адмиралтейском районе произошел похожий прорыв с горячей водой. Движение между Вознесенским проспектом и набережной канала Грибоедова было ограничено.
Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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